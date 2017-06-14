CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın verdiği iftar davetinden notlar şöyle:İftar yemeğinin mönüsü şöyleydi: İftar tabağı, keşkek çorbası, Osmanlı saray mutfağından soğanlama, üç peynirli Samosa böreği, yayla soslu semizotu salatası, ıspanak kuzu sırtı dolması, patlıcan beğendi, safranlı pilav, frambuazlı güllaç, fıstıklı sarma.Gecenin maskotu Burcu Çetinkaya Bucak'ın bebeğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bebeği sevdi.İftara ilk gelenler; Serdar Gökhan ve Seda Sayan'dı. Ardından sırasıyla köşke Ajda Pekkan ve Sibel Can el ele, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy kol kola geldi. Abacı ve Ersoy'a Linet eşlik etti.Konuklara 'Lider-Siyasi Liderlik ve Erdoğan', '40 Hadiste Anne-Baba' ve 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' adlı kitaplar hediye edildi.Gecenin sonunda Murat Yıldırım- İmane Elbani çifti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan arasında ilginç bir sohbet yaşandı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı'na "Imane size baba diyor" dedi. Bunun üzerine Emine Erdoğan araya girerek İmane'ye "Ben de senin annenim" diye konuştu. Erdoğan, Elbani'ye İstanbul'a alışıp alışmadığını da sordu.Sibel Turnagöl; Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe'nin yıldız sporcusu Bobby Dixon'la çetirdiği bir fotoğrafı, 'Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli eşlerinin güzel iftar davetinden bir kare' notuyla Instagram'da paylaştı.