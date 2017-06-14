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'a büyük şok!

Giriş Tarihi: 14.6.2017 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 16:28
Engin Altan Düzyatan'a büyük şok!

dizisinin sevilen oyuncusu 'ın sosyal medyada ‘trafik kazası geçirip öldüğü’ iddia edildi. Kısa sürede hızla yayılan bu dedikodu Engin Altan Düzyatan'ın sevenlerini korkuttu.

Yoğun geçen sezonun ardından ünlü oyuncu ve eşi Neslişah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Capri Adası'na tatile gitmişti. Şu sıralar tatiline devam eden ünlü çift hakkında çirkin bir iddia ortaya atıldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ VE HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun trafik kazası geçirip öldüğünü iddia etti. Kısa sürede hızla yayılan 'öldü' paylaşımı Engin Altan Düzyatan'ın sevenlerini korkuttu. Öldü haberlerini duyan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından 'Duyduğuma göre ölmüşüm' mesajını yazıp iyi olduğunu sevenleriyle paylaştı.

İşte Engin Altan'ın o açıklaması...

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Engin Altan Düzyatan'a büyük şok!
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