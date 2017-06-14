Seren Serengil: Derya Şensoy'un yaptığı büyük ayıp

Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında yaklaşık dört aydır aşk yaşadığı kendisinden 7 yaş küçük müzisyen sevgilisi Özay Bakır'la ilgili olayı anlattı: "Sevgilim Özay, Yalıkavak Hazine'de sahneye çıkıyor. Derya Şensoy da, iki gün önce oraya gidip sahneye çıkıyor ve Özay'la videosunu çekip sosyal medyadan paylaşıyor. Videoları yayınlarken de Özay'ı da etiketliyor. Sonra bunu gören Sarp Levendoğlu gelip Derya'yı ordan alıyor. O da videoları siliyor. Bu kızın yaptığı büyük terbiyesizlik. Oraya da başkasıyla, sakallı bir çocukla gelmiş. Bizim düzgün giden bir ilişkimiz var. Yaptığı büyük ayıp. Derya Şensoy alkolün etkisiyle sahneye çıkmış ve kimse onu indirememiş. Sarp gelip amacına ulaşınca da gecenin sonunda videoları silmiş. Çok çirkin yaşananlar... Ben de açıklama yapmak zorunda kalıyorum."









Özay Bakır & Seren Serengil







Derya Şensoy & Sarp Levendoğlu