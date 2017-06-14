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: 'un yaptığı büyük ayıp

Giriş Tarihi: 14.6.2017 16:28 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 16:33
Seren Serengil: Derya Şensoy'un yaptığı büyük ayıp

, Birce Akalay'dan Ocak ayında boşandıktan kısa süre sonra 'yla açtığı sürpriz aşkla gündemde olan hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

, Duymayan Kalmasın programında yaklaşık dört aydır aşk yaşadığı kendisinden 7 yaş küçük müzisyen sevgilisi 'la ilgili olayı anlattı: "Sevgilim Özay, Yalıkavak Hazine'de sahneye çıkıyor. da, iki gün önce oraya gidip sahneye çıkıyor ve Özay'la videosunu çekip sosyal medyadan paylaşıyor. Videoları yayınlarken de Özay'ı da etiketliyor. Sonra bunu gören gelip Derya'yı ordan alıyor. O da videoları siliyor. Bu kızın yaptığı büyük terbiyesizlik. Oraya da başkasıyla, sakallı bir çocukla gelmiş. Bizim düzgün giden bir ilişkimiz var. Yaptığı büyük ayıp. Derya Şensoy alkolün etkisiyle sahneye çıkmış ve kimse onu indirememiş. Sarp gelip amacına ulaşınca da gecenin sonunda videoları silmiş. Çok çirkin yaşananlar... Ben de açıklama yapmak zorunda kalıyorum."




Özay Bakır & Seren Serengil



Derya Şensoy & Sarp Levendoğlu

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Seren Serengil: Derya Şensoy'un yaptığı büyük ayıp
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