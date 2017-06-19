Açıkhava’da yağmur altında Şebnem Ferah konseri

Türk rock müziğinin güçlü kadın vokali Şebnem Ferah, önceki gece Açıkhava'da fırtına estirdi. Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Ferah; sahne performansıyla, dinmeyen yağmur eşliğinde binlerce dinleyiciyi büyüledi. Ferah'ın hemen hemen her şarkısında sahnede ayrı bir görsel şov yaşandı. Hiç ara vermeden üç saat sahnede kalan Ferah'a, seyircisi de adeta bir koro gibi eşlik etti. Şebnem Ferah, her şarkısına alkışlar ve ıslıklarla başladı, yine alkışlar ve ıslıklarla bitirdi.