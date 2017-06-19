Türkiye'nin en iyi haber sitesi

müstakbel kaynanasıyla çeyiz baktı

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 17:07
Azra Akın müstakbel kaynanasıyla çeyiz baktı

2002 dünya güzeli , sevgilisi ’nun memleketi Edirne’yi mesken tuttu.

Akın, sevgilisi 'nun memleketi Edirne'nin İpsala ilçesine gelerek Babalar Günü'nde müstakbel kayınpederi Ahmet Koru'nun Babalar Günü'nü kutladı. Akın, İstanbul'a dönmeden müstakbel kayınvalidesi Seniye Koru'yla Edirne'de Tava Ciğer yerken kentin bazı tarihi yerlerini de gezdi.



KAYNANASIYLA ÇEYİZ BAKTI

Ciğerci çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Akın, bir de kentin en büyük simgelerinden biri olan Tarihi Meriç Köprüsü'nün de kadrajda bulunduğu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 'ın müstakbel kayınvalidesi Seniye Koru'yla Edirne'de düğün için çeyiz baktığı da öğrenildi.

ANNELER GÜNÜ'NDE DE EDİRNE'DEYDİ

Akın'ın geçtiğimiz Anneler Günü'de Edirne'nin İpsala ilçesine gelmiş, katıldığı bir düğünde Roman havası eşliğinde göbek attığı basında geniş yer almıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Azra Akın müstakbel kaynanasıyla çeyiz baktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz