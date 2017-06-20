Beyonce doğum için hiçbir masraftan kaçınmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce
, ikizlerini kucağına aldı. Şarkıcının doğumu için 2 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı. Şubat ayında ikizlerine hamile olduğunu açıklayan Amerikalı şarkıcı, bebeklerinin cinsiyetlerini de sır gibi sakladı. Cinsiyetlerini saklıyor Tüm dünyanın yakından takip ettiği doğumun, geçtiğimiz Salı günü Amerika Los Angeles'da bir tıp merkezinde gerçekleştiği ortaya çıktı.
HASTANE MASRAFLARI 500 BİN DOLAR...
Cinsiyetleri sır gibi saklanan bebeklerin bazı sağlık sorunları nedeniyle hala hastanede tutulduğu saptandı. Ünlü şarkıcı, ikizlerinin doğumu için hiçbir masraftan kaçınmadı. Eşi Jay-Z ile aylık 100 bin dolarlık ev kiralayan şarkıcının 80 bin dolarlık bir ses sistemi yaptırdı. Bebeklerinin odasının tavanı için 20 bin doları gözden çıkartan Amerikalı şarkıcının hastane masraflarının da 500 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Şarkıcının, tüm dünyanın beklediği doğum için toplamda 2 milyon doları gözden çıkarttığı hesaplandı.