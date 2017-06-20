Messi'den arkadaşlarına jest

Takvim'de yer alan habere göre; Lionel Messi
, Luis Suarez ve Cesc Fabregas'ın arkadaşlıkları zirve yaptı. Daha önce Barcelona'da birlikte futbol oynayan ve eşleriyle ayakkabı mağazası açarak moda dünyasında ortak olan üç futbolcu, İspanya İbiza'daki tatilin ardından geçtikleri Balear Adası'nda da gündemin ilk sırasına çıktı.
147 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ!
2 gece önce adanın en önemli mekanına giden Lionel Messi, Luis Suarez, Cesc Fabregas ve eşleri, şişesi 600 Euro'dan 41 şişe Dom Perignon tüketti. Çevredekilere de özel yemekler ısmarlayan üçlünün hesabını Messi ödedi. 37 bin 330 yani yaklaşık 147 bin lira ödeyen Messi, bu konudaki sorulara cevap vermedi.
"ÖDEDİĞİM ÜCRET ŞAŞIRTMAMALI"
Ancak Messi'nin, "Önce Luis ödedi 30 bin euro'ydu sanırım. Sonra sıra Cesc'e geldi. O da 33 bin euro ödedi. Benim ödediğim ücretin fazla olması şaşırtmamalı!" dediği iddia edildi. Yakın arkadaşlarını 150 milyon euroluk yata davet eden Fabregas, "Bu üçüncü tatilimiz. Hem biz hem de eşlerimiz büyük keyif alıyor. Fırsat bulduğumuz sürece tatilleri birlikte geçireceğiz. Her yıl sezon öncesi bu tatil, bize ekstra güç veriyor" dedi.