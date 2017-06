Sanatçılar ve sporcular mülteci çocuklar için el ele

Bu yıl 60'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Milli Pediatri Derneği, uzun süredir kol kanat gerdiği mülteci çocukları, bu kez de 'Her Şey Sevgi ile Başlar' adlı sosyal sorumluluk projesiyle kucaklıyor. Kerem Hasanoğlu öncülüğünde başlatılan projeye; sanat ve spor dünyasının önemli isimleri de destek verdi. Aralarında Sibel Can, Zerrin Özer, Burçin Abdullah, Cenk Tosun, Ceyhun Yılmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Toptaş, Ozan Tufan, Işıl Reçber, Mehmet&Mehmethan Topal, Merve Özbey, Metin Özülkü, Oğuzhan Koç, Özge Borak, Selçuk İnan, Sema Öztürk, Şenay Akay, Tolgahan Sayışman, Tuğba Melis Türk ve Yeşim Salkım'ın da bulunduğu ünlüler; savaşta derin yaralar almış minik çocukların yaralarının sarılması için birlik oldu. Verdikleri duygusal mesajlarla toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen ünlü isimlerin çağrısı, derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Derneğin genel koordinatörü Kerem Hasanoğlu şunları söyledi: "Ülkemize sığınan her dört mülteci çocuktan üçü, ailesinden birini savaşta kaybetmiş. Çocukların yüzde 35'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor, yüzde 49'u depresyonla mücadele ediyor. Onların sevgi dolu bir ortama ihtiyaçları var."



'HEM YENİ DOĞMUŞ, HEM YAŞLI GİBİLER'

Projeye destek olan ünlülerin mesajları ise şöyle:

Sibel Can: Bu çocuklara sahip çıkalım, onları anlayalım. Unutmayın; her şey sevgiyle başlar.

Yeşim Salkım: Onların sadece bizim sevgimize, merhametimize, sıcaklığımıza ve samimiyetimize ihtiyaçları var. Gelin o minik yavrulara destek olalım.

Wilma Elles: Bütün dünyadaki çocukların bir ortak noktası var: Biz, onlara nasıl davranırsak onlar da bu dünyanın öyle olduğunu düşünürler. O yüzden çocuklar bizim en büyük yatırımımız; mutlu ve güzel bir gelecek istiyorsak onlara mutlu yuvalar kuracağız.

Zerrin Özer: İnsan hüzünlü hikayelerini dinlerken; onların birer çocuk olduğuna inanamıyor. Hem genç, hem yaşlı, hem yeni doğmuş, hem de ihtiyar gibiler. O güzel yüzleri gülmeye öyle muhtaç ki... Yüz yılda yaşanacak acıyı, bir yılda yaşamış bu çocuklara merhamet gösterelim.

Tolgahan Sayışman: Düşünün! Bir savaştan daha korkunç ne olabilir? Her şeyini kaybetmek, sevdiklerini yitirmek; tarifi imkansız bir keder... Merhametli olalım, bu mağdur çocukları anlayalım.

Tuğba Melis Türk: Onların da diğer çocuklar gibi gülüp eğlenmeye, hayatı doya doya yaşamaya hakları var. Onların yaralı minik kalplerine sahip çıkalım.

Erhan Yazıcıoğlu: Onlar tanklardan, bombalardan anlamaz; masal kahramanlarından anlar. Onları sevgiden mahrum bırakmayalım.

