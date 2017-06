‘Kültür-sanatı mültecilerle de paylaşalım’

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında 24'üncü kez gerçekleştirilecek. 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla düzenlenecek festival; cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını 20 farklı mekanda ağırlayacak. Festival öncesinde İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İKSV yetkilileri; SABAH gazetesinin Kültür-Sanat Buluşmaları'nın konuğu oldu. Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin'in organize ettiği toplantıya; SABAH gazetesi köşe yazarı Kerem Alkin, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Şeref Oğuz, Ek Yayınlar Yönetmeni Şengül Balıksırtı, Şamdan Plus Genel Yayın Yönetmeni ve GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt ile müzik yazarı Meltem Fıratlı katıldı.Toplantıda İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin, festival kapsamında yer alan özel bir projeye değindi: "21 Temmuz'da festivale ek bir konser gerçekleşecek. Suriyeli saksafon sanatçısı Basel Rajoub konser verecek. Bu konserde Türkiye'ye yerleşmiş olan Suriyeli sanatçılarla, Suriye'den ya da farklı topraklardan ülkemize mülteci olarak yerleşmiş izleyiciyi bir araya getirmek istiyoruz. Kültür sanatı hep beraber paylaşmak; beraberce huzur içinde yaşamanın çok değerli unsurlarından biridir." Toplantıda Şeref Oğuz, "Caz gibi küresel kavramların İstanbul için marka değeri oluşturmakta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle projeleri önemsiyorum; bu başlı başına bir ekonomi" diye konuştu. Kerem Alkin de şunları söyledi: "Kendimi 21'inci yüzyıl insanı olarak kabul etmiyorum; 20'nci yüzyıl adamıyım. Bu yüzyılda hiç empati kalmadı, yok oldu. İnsanlar, toplumlar, ülkeler; birbirlerini anlama noktasında sıfırlanmış durumdalar. Empati boyutunda bakıldığında sanatın, özellikle cazın çok büyük bir gücü var." Festival; Dee Dee Bridgewater, Fatouma Diawara, Hindi Zahra, Christian McBride gibi müziğin yıldız isimlerinin yanı sıra, aralarında Junun, Joshua Redman, Antonio Sanchez, Fatih Erkoç, Levent Yüksel, Mehmet Ali Sanlıkol gibi isimlerin de yer aldığı dünya müziği, blues ve soul'un farklı seslerini ağırlayacak. Festivalde bu yıl, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve toplulukları için de yeni bir proje hayata geçirilecek. 'Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması' kapsamında, Türkiye'den 30'un üzerinde sanatçı ve topluluk, 5-8 Temmuz tarihleri arasında konser verecek. Konser verecek isimler arasında Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan, Bilal Karaman ve MadenÖktemErsönmez bulunuyor. İstanbul Caz Festivali'nin öne çıkan projelerinden ikisi de; Paco de Lucia anısına yapılacak olan 'Beyond the Memory' ile Kamil Özler yönetimindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın, Christian McBride, Joshua Redman ve Kandace Springs ile vereceği konser.