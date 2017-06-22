Beyonce'un ikizleri hakkında şok iddia!

Takvim'de yer alan habere göre; Çift doğumdan bu yana dokuz gündür hastaneden ayrılmıyor. Basın ve hayranları da hastanenin önünde nöbet tutuyor. Sarılık oldukları iddia edilen ikiz bebeklerin kuvözde tutulduğu öne sürüldü. Özellikle prematüre doğan bebeklerde sıklıkla görülen sarılık hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.