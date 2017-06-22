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'un ikizleri hakkında şok iddia!

Giriş Tarihi: 22.6.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 11:24
Beyonce'un ikizleri hakkında şok iddia!

Merakla takip edilen ve çiftinin geçtiğimiz hafta dünyaya gelen ikizlerinin prematüre doğduğu iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Çift doğumdan bu yana dokuz gündür hastaneden ayrılmıyor. Basın ve hayranları da hastanenin önünde nöbet tutuyor. Sarılık oldukları iddia edilen ikiz bebeklerin kuvözde tutulduğu öne sürüldü. Özellikle prematüre doğan bebeklerde sıklıkla görülen sarılık hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.





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Beyonce'un ikizleri hakkında şok iddia!
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