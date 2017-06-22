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'ün sevgilisi tutuklandı

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 13:49
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen tutuklandı

ile aşk yaşadıkları iddia edilen birlikte görüntülenmiş, Evirgen'in korumaları Takvim Gazetesi muhabiri Aydın Hamza'ya saldırmıştı. Umut Evirgen ‘yağma’ suçundan tutuklandı. Tuba Büyüküstün hakkında herhangi bir işlem başlatılmadığı öğrenildi

, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci 'le geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Emirgan'da görüntülenmişti. Olayın ardından Evirgen'in korumaları olduğu iddia edilen 2 kişi, gazetecilerin de içinde olduğu aracı kovalamaya başlamış, aracın önünü keserek silah zoruyla gazetecilerin fotoğraf makinelerini gasp etmişti.

KORUMALARLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteciler olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları olduğu iddia edilen Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Umut Evirgen ve diğer iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

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Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen tutuklandı
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