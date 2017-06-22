Ünlü oyuncu Haluk Levent'i üzdü

Sosyal medya hesabından "Size beni üzen bir anımı anlatmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Levent, ünlü bir dizi oyuncusunun kendisini üzen hareketini şu sözlerle anlattı:
MENAJERİ 'TAMAM' DEDİ AMA...
"1 ay kadar önce oldu bu olay. 3 yıldır ilgilendiğimiz bir kızımız vardı 9 yaşlarında. O da ilik kanseri ve doktorlar ümidi kesmişti. Ailesi artık gözyaşları içinde kızın her isteğini yerine getirmek istiyordu. Kızları ölüyor! Kızın çok sevdiği bir dizi oyuncusu vardı. Ailesi benden o dizi oyuncusuna ulaşmamı ve doğum günü için ondan bir video istememi istedi. Ben de hemen olur dedim. Niye olmasın ki? Hemen B.A adında eski magazin
ci şimdi yapımcı arkadaşımı arayıp o dizi oyuncusunun telefonunu istedim. Sağ olsun hemen verdi ve aradım telefona menajeri çıktı. Kendimi tanıttım çok mutlu olduğunu beni devamlı dinlediğini söyledi. Ben de o samimiyetle isteğimi söyledim. Bir kız çocuğunun doğum günü yaklaşıyor ve bu kız ölecek ya… Kıza söz verdim o dizi oyuncusu ona video yollayacak. Rica ettim menajerden… Ben Haluk Levent'im sonuçta kimse kırmaz beni değil mi? Öyle düşünerek o yavruya söz verdim. Menajer "Tamam Haluk Bey ileteceğim" dedi. "
"TELEFONLARIMA BAKMADILAR"
"Aradan günler geçti telefonuma bakmadılar biliyor musunuz. Bakmadılar kaçtılar. Küçücük bir video için. Hem araya ben girmişim… Maalesef doğum günü geçti. Kıza palyaço filan götürdük unutturmak istedik dizi oyuncusunu. Ama sordu. Ben de "o Amerika'da ulaşamadık" dedim. Kızın gözleri doldu. O günden 2 hafta sonra kızı kaybettik. O şimdi melek oldu. Şu üç günlük dünyada popçu olsan Rock'çı olsan artist olsan ne yazar adam olamadıktan sonra. Hepimiz adam olmaya çalışalım ben de sen de! Bunu hiç yazmak istemezdim. Ama yakınını kaybeden arkadaşımızın bize serzenişinden sonra yazmaya karar verdim. Sizi üzdüysem özür dilerim"