Hacı Sabancı ve Messi, 30’uncu yaşlarını kutladı

Ünlü işadamı Hacı Sabancı, 30'uncu yaş gününde kesenin ağzını açtı. 24 Haziran'da doğum gününü kutlayan Sabancı, yakın dostlarıyla birlikte özel jetine atladı. Soluğu, Beyaz Türkler'in gözde tatil noktası Mikonos Nammos'da aldı.







Bodrum'daki lüks teknesini de Yunanistan'a getirten Sabancı, yalnızca yol ve tekne masrafları için 50 bin lirayı gözden çıkardı. 30'a yakın arkadaşıyla felekten bir gece çalan Hacı Sabancı, eğlence sırasında 30 şişe şampanya da patlattı.







Arkadaşlarının masraflarını da üstlenen işadamı, partisi için de tam 25 bin Euro yani 100 bin lira harcadı. Aynı günün akşamı Astra adlı restoranda yemek yiyen Sabancı, burada da 6 bin Euro (yaklaşık 12 bin lira) harcadı.





GÖSTERİŞİ ABARTTI



Geceliği 15 bin lira olan Santa Marina Resort Hotel'de 1 gece konaklayan Hacı Sabancı, kendisinin ve kardeşinin otel masrafları için de 30 bin lira ödediği ortaya çıktı. Böylece Sabancı, 30'uncu yaşını yaklaşık 200 bin lirayla karşıladı. Sabancı yeni yaşına gösterişli bir şekilde girerken yılda 40 milyon euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında gösterilen Messi, doğum gününde tercihini sadelikten yana kullandı.







30 Haziran'da nikah masasına oturacağı sevgilisiyle birlikte kutladı. Messi'nin bu sadeliği hem yabancı hem Türk hayranlarından büyük beğeni aldı. İnternette, "Messi, o kadar para kazanmasına rağmen gayet mütevazi yaşıyor. Ancak Sabancı, doğum günü için işi iyice abartmış!" yorumları yapıldı..



Kaynak: Takvim