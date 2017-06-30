Eşkıya düğünü

TAM KADRO
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba
, dünyaevine giriyor. Akbaba, hayatını Buket Arıkan ile birleştirecek. Düğün, yarın Gümüşsuyu'ndaki CVK Bosphorus Hotel'de yapılacak. Düğüne dizi ekibinin tam kadro katılması bekleniyor. Akbaba'nın nikah şahidi Oktay Kaynarca.
BALCI VE ZARA
Düğünde
gelinin nikah şahidi ise Sinan Engin olacak. Gecede, Karadeniz müziğinin son dönemdeki yıldız ismi Selçuk Balcı ile Zara sahneye çıkacak. Balcı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın müziklerini de yapan kişi.