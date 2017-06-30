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Eşkıya düğünü

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 30.6.2017
Eşkıya düğünü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas’ı , yarın evleniyor. Akbaba’nın düğün şahidi, dizide ağabeyi rolündeki Oktay Kaynarca

TAM KADRO
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı , dünyaevine giriyor. Akbaba, hayatını Buket Arıkan ile birleştirecek. Düğün, yarın Gümüşsuyu'ndaki CVK Bosphorus Hotel'de yapılacak. Düğüne dizi ekibinin tam kadro katılması bekleniyor. Akbaba'nın nikah şahidi Oktay Kaynarca.



BALCI VE ZARA
Düğünde gelinin nikah şahidi ise Sinan Engin olacak. Gecede, Karadeniz müziğinin son dönemdeki yıldız ismi Selçuk Balcı ile Zara sahneye çıkacak. Balcı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın müziklerini de yapan kişi.
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Eşkıya düğünü
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