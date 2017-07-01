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eve geri döndü

Giriş Tarihi: 1.7.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 15:53
Murat Boz eve geri döndü

Kısa süreli ayrılığın ardından barışan ve yeniden aynı evde birlikte yaşamaya başladı. Boz, Mayıs ayında ayrıldığı Yeniköy’deki evlerine geri döndü.

ve arasındaki buzlar tamamen eridi. Boz'un Eser Yenenler'in evine Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile girerken görülmesi, sevgilisi Enver'le arasını bozmuştu. Bunun basına yansımasının ardından ünlü çift yollarını ayırma kararı almıştı.

AŞK TAM GAZ DEVAM

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ayrılık kararının ardından ünlü şarkıcı, Enver'le birlikte yaşadığı Yeniköy'deki evi terk etmişti. Ancak ikili ayrılığa sadece 1 ay dayanabildi.



Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in önceki gün Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan düğününe de el ele katılan Enver ve Boz'un yeniden birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Boz, kısa süre önce eşyalarını Yeniköy'deki eve tekrar getirdi. Âşıklar düğün sonrasında da beraber evlerine döndü.



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Murat Boz eve geri döndü
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