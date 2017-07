Best Model of Turkey 2004 yarışmasında birinci olduktan sonra Best Model of World'ü de kazanan ve ardından oyunculuk dünyasına adım atan Mert Öcal'ın parmak arası terliği kaydı. Dengesini kaybedip, havuzun kenarındaki parmaklığın üzerine düştü. Demirler ok gibi göğsüne saplandı.