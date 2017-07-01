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Sektör batarsa ben de metroda müzik yaparım

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 1.7.2017
Sektör batarsa ben de metroda müzik yaparım

Oyuncu Cem Kılıç, uzun yıllardır müzikle de iç içe olan bir isim. Kılıç, “Müzik sektörü batarsa, gitarımı alıp metroda müzik yaparım” diyor

Ekranların ve beyazperdenin sevilen yüzü Cem Kılıç, 'Nasıl Bir İnsansın?' adlı yeni şarkısıyla müzikteki iddiasını da ortaya koyuyor. Soner Sarıkabadayı ve Ozan Doğulu imzalı parçayla yaza hızlı giren Kılıç, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...

Yeni bir şarkı yapmaya nasıl karar verdiniz?
Arkadaşlarım Musa ve Gizem Genç, daha büyük kitlelere şarkı söylemem gerektiğini düşünüyordu. Bana teklifte bulundular, kabul ettim. Farklı yapım şirketlerinden de teklifler almıştım ama sözleşmeleri samimi gelmemişti. Sanatımı yapabilmem için engellenmemem lazım. Bu projede çok özgürüm.


Oyunculuğa 'Sıcak Saatler' dizisiyle başlayan Cem Kılıç, "Tanınmamı sağlayan dizi ise 'Ekmek Teknesi' oldu. Oynadığım 'Korkut' karakteri çok sevildi" diyor.

KENDİ DENİZİMDE KAPTANIM

Şarkınız Soner Sarıkabadayı'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait. 'Onlar ne yapsa başarılı olur' diye mi düşündünüz?
Evet, şimdiye kadar başarılı olmuş isimlerle çalışmayı tercih ettik. Ama içimize sinmeyen bir şarkı olsaydı, asla bu tercihi yapmazdık. Çalışacağım kişinin kalitesi benim için önemli. Klip yönetmenimiz Murad Küçük de çok sevdiğim, yaptığı işlere saygı duyduğum biri. Ozan Doğulu da öyle... Bu isimlerin takvimleri çok yoğun ama bana zaman ayırdılar.

Müzik sektörünün olumsuz yanlarını nasıl görüyorsunuz?
Kendi denizimde kaptanım; kimsenin ayak oyunu umurumda değil. Albümü olan pek çok insanı sahnede seyrettim ama tatmin olamadım. Sahne performansı görmek isteyen varsa beni izlesin. 12 yıldır her hafta sahneye çıkıyorum.

Müzik hayatınızda daha önce de var mıydı?
Hep ilgim vardı. Çocukken kuzenlerimin doğum günlerinde org çalardım. Okuduğum okulların şarkıcısı, türkücüsü bendim. İstanbul'a yerleştikten sonra kaliteli müzik yapılan mekanlara gitmeye başladım. Sonra bu mekanların sahipleriyle arkadaş oldum. Beni desteklediler. Sahneye çıktım ve 12 senedir inmedim.

Tiyatro, TV, müzik... Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor?
En heyecanlısı tiyatro ama çok zahmetli ve en az para kazandıran iş. Tiyatroda seyirciyi avucuna alınca, bir daha vazgeçemiyorsun.

TARKAN'I SEVMEYEN ONU KISKANIYORDUR

Müzikte kimlerden beslenirsiniz?
Müziğin her türlüsü beni çok heyecanlandırır ama daha çok enstrümantal müziği severim. Chill out dinlerim mesela. Günümüz popunu çok dinlemediğimi söyleyebilirim. Müzikal zevkimde; asansörde çalınan müziğin de, Pink Floyd'un da, Şebnem Ferah'ın da, Ankaralı Coşkun'un da yeri var.

Tarkan'ı dinler misiniz?
Tarkan'ı kim dinlemez diye sormak lazım. Onun müziğini sevmemek, müzikten anlamamak demektir. Kendini büyük kitlelere sevdirmiş birisi o. Tarkan'ı sevmeyen popçu, onu kıskanıyordur.

Oyuncular büyük paralar kazanırken siz müziği tercih ediyorsunuz...
Ben ikisini de bırakmadığım için avantajlıyım. Birinden kazanamazsam, diğerinden para kazanma şansım var. Bütün sektör batsa, ben elime gitarımı alıp metroda müzik yaparım. Hem kedime, hem kendime bakarım.
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Sektör batarsa ben de metroda müzik yaparım
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