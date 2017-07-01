Sektör batarsa ben de metroda müzik yaparım

BUGÜN NELER OLDU

Ekranların ve beyazperdenin sevilen yüzü Cem Kılıç, 'Nasıl Bir İnsansın?' adlı yeni şarkısıyla müzikteki iddiasını da ortaya koyuyor. Soner Sarıkabadayı ve Ozan Doğulu imzalı parçayla yaza hızlı giren Kılıç, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...Arkadaşlarım Musa ve Gizem Genç, daha büyük kitlelere şarkı söylemem gerektiğini düşünüyordu. Bana teklifte bulundular, kabul ettim. Farklı yapım şirketlerinden de teklifler almıştım ama sözleşmeleri samimi gelmemişti. Sanatımı yapabilmem için engellenmemem lazım. Bu projede çok özgürüm.Evet, şimdiye kadar başarılı olmuş isimlerle çalışmayı tercih ettik. Ama içimize sinmeyen bir şarkı olsaydı, asla bu tercihi yapmazdık. Çalışacağım kişinin kalitesi benim için önemli. Klip yönetmenimiz Murad Küçük de çok sevdiğim, yaptığı işlere saygı duyduğum biri. Ozan Doğulu da öyle... Bu isimlerin takvimleri çok yoğun ama bana zaman ayırdılar.Kendi denizimde kaptanım; kimsenin ayak oyunu umurumda değil. Albümü olan pek çok insanı sahnede seyrettim ama tatmin olamadım. Sahne performansı görmek isteyen varsa beni izlesin. 12 yıldır her hafta sahneye çıkıyorum.Hep ilgim vardı. Çocukken kuzenlerimin doğum günlerinde org çalardım. Okuduğum okulların şarkıcısı, türkücüsü bendim. İstanbul'a yerleştikten sonra kaliteli müzik yapılan mekanlara gitmeye başladım. Sonra bu mekanların sahipleriyle arkadaş oldum. Beni desteklediler. Sahneye çıktım ve 12 senedir inmedim.En heyecanlısı tiyatro ama çok zahmetli ve en az para kazandıran iş. Tiyatroda seyirciyi avucuna alınca, bir daha vazgeçemiyorsun.Müziğin her türlüsübeni çok heyecanlandırırama daha çokenstrümantal müziği severim. Chill outdinlerim mesela. Günümüz popunu çokdinlemediğimi söyleyebilirim. Müzikalzevkimde; asansörde çalınan müziğin de,Pink Floyd'un da, Şebnem Ferah'ın da,Ankaralı Coşkun'un da yeri var.Tarkan'ı kim dinlemez diye sormaklazım. Onun müziğini sevmemek,müzikten anlamamakdemektir. Kendinibüyük kitlelere sevdirmişbirisi o. Tarkan'ısevmeyen popçu, onukıskanıyordur.Ben ikisini de bırakmadığım içinavantajlıyım. Birinden kazanamazsam,diğerinden para kazanma şansım var.Bütün sektör batsa, ben elime gitarımıalıp metroda müzik yaparım. Hem kedime,hem kendime bakarım.