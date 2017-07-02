Galiba şimdiki ‘Behlül’ benim

Ümit İbrahim Kantarcılar ile aynı okulda okuyup aynı hocaların elinden geçtik. Göksel Kortay'dan Mustafa Alabora'ya, Aliye Uzunatağan'dan Sumru Dinçel'e kadar pek çok ustadan tiyatronun adab-ı muaşeretini öğrendik. Atv'nin 'Kanatsız Kuşlar' isimli yeni dizisinde başrolü üstlendiğini öğrenince hemen Kantarcılar'ı arayıp buluşmak istedim. Onu epey sıkıştırdım ve arkadaşı olarak soramadığım her şeyi, gazeteci olarak sordum...

Keyifler nasıl?

Gördüğün gibi keyifler yerinde, şimdilerde yeni heyecanlar var.

Aşk gibi mi?

Yok canım; atv'de 'Kanatsız Kuşlar' dizisine başladık ve zirvedeyiz. Tabii rakiplerimizin final yapması bizim işimize geldi. Diğer yandan da bir tiyatro oyunu için çalışıyorum. Sezona çok güzel bir oyunla gireceğiz. İki kişilik bir oyun ve ağır drama.

Pek çok dizi final yaptı ama ya karşınıza dişli bir rakip gelirse ne yaparsınız?

Mücadele ederiz; herkes kılıcını, kalkanını kuşansın! (Gülüyor)

Madem öyle, bilmeyenler için 'Kanatsız Kuşlar'dan biraz bahseder misiniz?

Bir kadının, aşka ve çocuklarıyla beraber hayat mücadelesine isyanı anlatılıyor. Bunun akabinde üçlü bir aşk hikayesi başlıyor. Herkesin saf duygularla bir şey yaşamaya çalıştığı ama ne kadar saf yaklaşsan da içindeki entrikaları köpürten bir iş oluyor. Yani her iyiliğin içinde bir kötülük olduğunu anlatıyoruz.

GALİBA ŞİMDİKİ ‘BEHLÜL’ BENİM

AŞK KONUSUNDA 'ONUR'A BENZİYORUM



Dizide 'Onur' karakterini canlandırıyorsunuz. 'Onur' size benziyor mu?

Bana yakın bir karakter sayılır ama bir o kadar da uzak diyebilirim. Çünkü ben 'Onur'a göre daha canayakın biriyim. 'Onur', yurt dışında yaşamış, orada eğitim görmüş bir burjuva. Hayatındaki her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan, iş odaklı bir adam ve bu yüzden hayatına hiç aşk değmemiş. Kalbine dokunan olmamış ve bunun farkında değil. Türkiye'ye geldikten sonra tamamen işe kanalize olmuşken, birden bire ilk defa aşkla karşılaşıyor. O güçlü adam, elini kolunu nereye koyacağını şaşırıyor.

Role hazırlanırken, 'Ben o durumu yaşarsam ne yaparım?' mı, yoksa 'Ben o durumu yaşadım' mı dediniz?

Ben o durumu yaşadım. (Gülüyor) 'Onur'u oynarken, kendi hayatımdaki ilk aşkı ve ilk el ele tutuştuğum anları hayal ediyorum. 'Şu an o geçmişteki durumda olsam ne yapardım?' diye düşünüyorum. Diğer konularda çok benzemiyoruz çünkü ben onun kadar işkolik ve kontrol delisi değilim ama aşk konusunda benziyoruz.

Son dizilerinizde sizi zengin adam rollerinde izliyoruz. Sarışın, renkli gözlü olmak sizi daha mı sosyetik gösteriyor?

Geçen seferki rolüm zengin kötü adamdı, şimdi zengin iyi adamım. Bugüne kadar hep fakirdim ve fakirlikten bir şey görmedim. Ne kadar iş yaparsan yap, ne kadar iyi komedyen olursan ol; drama yapıyorsan 'Adam oyuncu abi' dedirtiyorsun. Bizde nitelikli oyuncu olmak istiyorsan, drama yapmak zorundasın. Ya 'Kuzey Güney'deki gibi çok güçlü bir fakir olmak gerekiyor ya da zengin ve karizmatik birini oynaman. Çünkü insanlar şatafat seviyor. Ben galiba şimdilerde 'Aşk-ı Memnu'daki 'Behlül'üm.



24 YAŞINDA AKLIM BAŞIMA GELDİ



Özel yaşamınızda da bolca entrika yaşadınız. Yanılıyor muyum?

Yok, hayatım çok sade ve düzgün devam ediyor. O haberlerin benimle ilgisi yok.

Eski eşiniz Gamze Topuz'dan ayrılma sürecinde gündemden düşmediniz ama siz hiç konuşmadınız. Neden?

Hiç konuşmadım, konuşmayı tercih etmiyorum. Mesela şimdi yeni dizi ve tiyatro oyunum hakkında konuşabiliyorum. Magazini kullanmak var, bir de doğru kullanmak var. Ben magazini doğru kullanırsam, magazin de beni doğru kullanır. İki konservatuvar okumuşum, o kadar iş yapmışım ve başroller üstlenmişim. Ben ilkeleri olan biriyim; fason gündem yaratarak tanınmak değil, niteliklerimle tanınmak isterim. Eğer başka işler bunların önüne geçiyorsa, ben işimi iyi yapmıyorum demektir.

İdealist bir yapınız olduğunu biliyorum. Daha önce bana "Benim kartvizitimde tiyatrocu yazar" demiştiniz. Televizyon yıldızı olmak fikrinizi değiştirdi mi?

Benim kartvizitimde dizi oyuncusu yazmaz çünkü ben tiyatro oyuncusuyum. Ekmeğimi hiçbir yerden kazanamazsam, tiyatromdan kazanırım. Vefasızlık yapmayacağım tek şey tiyatrodur. Bu saatten sonra ben tiyatroyu bıraksam da, o beni bırakmaz.

Hiç kibir rüzgarına kapıldınız mı?

İlk dizimde oynarken, "Ben starım abi" diyordum. "Çok iyi bir giriş yaptın, güzel çocuksun, önün açık" diye verdiler gazı. Sonra 'Küçük Sırlar'a başladım, diğer yandan da 'Yerden Yüksek'te oynuyordum. Düşünsenize iki dizi birden yapıyorum. "Allah'ım, öğrenciliğimdeki fakir günler bitti" dedim. "Asla beni göremezsin" dediğim yerlerden çıkmıyordum ve çok lüks yaşıyordum. O yüzden paramı tutamadım. Yakın çevremle eskisi gibi görüşmüyordum çünkü başka dostlar edinmiştim. Sonra işsiz kaldım, açlıktan bembeyaz dolaşıyordum. Sonra, "Bu işin sonu tatlı hayat kurbanlığı" dedim ve 24 yaşında aklım başıma geldi.