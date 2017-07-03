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ve ayrılığında ihanet iddiası

Giriş Tarihi: 3.7.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 17:52
İrem Derici ve Lider Şahin ayrılığında ihanet iddiası

İddiaya göre , sevgilisinin cep telefonunda başka bir kadının gönderdiği mesajları görünce çılgına döndü ve bir yıllık ilişkisini noktaladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkta her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. İddiaya göre; , 'in cep telefonunda başka bir kadından gelen mesajları görünce büyük bir tartışma yaşanmış. Tartışma sonrası Lider Şahin, evden ayrılıp ailesinin yanına yerleşmiş.

İREM'DEN LiDER'E DAVA

Babası Selami Şahin ve İrem Derici'nin menajerliğini üstlenen Lider Şahin, yaşananlardan sonra İrem Derici ile iş ilişkileri konusunda da problem yaşamış. İddiaya göre Lider Şahin'e menajerlik yapması için ofis tutan İrem Derici, şimdi ofisi geri almak için dava açmaya hazırlanıyormuş.

LİDER ŞAHİN 'PARA YÜZÜNDEN AYRILDILAR' İDDİALARINI YALANLADI

Dün de İrem Derici ve Lider Şahin ayrılığı hakkında 'Para yüzünden ayrıldılar' şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Lider Şahin Instagram hesabından bir paylaşım yaparak 'Para yüzünden ayrıldılar' iddialarını yalanladı.

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İrem Derici ve Lider Şahin ayrılığında ihanet iddiası
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