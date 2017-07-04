Burak Özçivit'in balayı pozu olay oldu

Haklarında "Balayını bedavaya getirdiler" diye haberler çıkan Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in Maldivler'deki rüya gibi balayı devam ediyor. İkili, geceliği 10 bin TL olan Anantara Kihavah Hotel'inde ücretsiz kaldıkları iddialarına kulaklarını tıkadı.







VÜCUT ŞOV YAPTI



Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'in objektifine poz verirken Evcen'in yeşillikler içerisindeki bu karesi binlerce beğeni aldı. Evcen tarafından denizden çıkarken fotoğraflanan Burak Özçivit de paylaştığı kareyle adeta vücut şov yaptı. Yakışıklı oyuncunun bu fotoğrafı da özellikle kadın hayranlarını heyecanlandırdı.