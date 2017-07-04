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'in pozu olay oldu

Giriş Tarihi: 4.7.2017 10:57 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 11:03
Burak Özçivit'in balayı pozu olay oldu

, ’le gittiği ndan paylaştığı bu kareyle adeta vücut şov yaptı...

Haklarında "nı bedavaya getirdiler" diye haberler çıkan 'le 'in Maldivler'deki rüya gibi balayı devam ediyor. İkili, geceliği 10 bin TL olan Anantara Kihavah Hotel'inde ücretsiz kaldıkları iddialarına kulaklarını tıkadı.



VÜCUT ŞOV YAPTI

Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'in objektifine poz verirken Evcen'in yeşillikler içerisindeki bu karesi binlerce beğeni aldı. Evcen tarafından denizden çıkarken fotoğraflanan Burak Özçivit de paylaştığı kareyle adeta vücut şov yaptı. Yakışıklı oyuncunun bu fotoğrafı da özellikle kadın hayranlarını heyecanlandırdı.

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Burak Özçivit'in balayı pozu olay oldu
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