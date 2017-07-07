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'den 'gelinlik benzerliği' yorumu

Giriş Tarihi: 7.7.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 16:25
Neslihan Atagül'den 'gelinlik benzerliği' yorumu

Rol aldıkları Çalıkuşu dizisinde aşk yaşamaya başlayan ve 3.5 yıldır birlikte olan başarılı oyuncu ile geçtiğimiz hafta Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Düğünün ardından en konuşulanlardan biri ise Evcen'in tasarımcı Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinliği oldu.

Geçen hafta uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu 'le nikah masasına oturan 'in 'ün gelinliğine olan benzerliği çok konuşuldu. Düğünde üç farklı gelinlik giyen Evcen'in 2016'nın Temmuz ayında 3 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı ile hayatını birleştiren Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilmesi gündemine bomba gibi düştü.



Düğünden sonra balayı için Maldivler'e giden Evcen sessizliğini korurken Neslihan Atagül ise günler sonra "Ben bununla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'E TATLI SÜRPRİZ FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜLMEMİŞ KARELER BURAK ÖZÇİVİT'İN BALAYI POZU OLAY OLDU NESLİHAN YARGICI, NESLİHAN ATAGÜL'ÜN GELİNLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU
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Neslihan Atagül'den 'gelinlik benzerliği' yorumu
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