Neslihan Atagül'den 'gelinlik benzerliği' yorumu

Geçen hafta uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Burak Özçivit'le nikah masasına oturan Fahriye Evcen'in Neslihan Atagül'ün gelinliğine olan benzerliği çok konuşuldu. Düğünde üç farklı gelinlik giyen Evcen'in 2016'nın Temmuz ayında 3 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Kadir Doğulu ile hayatını birleştiren Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.







Düğünden sonra balayı için Maldivler'e giden Evcen sessizliğini korurken Neslihan Atagül ise günler sonra "Ben bununla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.

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