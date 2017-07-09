Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden evleniyor

Haluk Bilginer geçtiğimiz Haziran ayında eski eşi Aşkın Nur Yengi ve kızları Nazlı ile Amerika'ya tatile gitti. Beş yıl önce boşanan çiftin aşkı Miami'de yeniden alevlendi.







BİLGİNER ESKİ EŞİNDEN 'EVET' YANITINI ALDI

Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye yeniden evlilik teklifi etti. 'Evet' cevabı aldı. Aşkın Nur Yengi tatilden önce eski eşinin evlilik teklif ederken hediye ettiği 300 bin liralık tektaşı takmıştı. Çift İstanbul'a döndükten sonra Bodrum'da kısa bir tatil yapacak. Ardından Londra'daki evlerine gidecekler.