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ile yeniden evleniyor

Giriş Tarihi: 9.7.2017 14:31 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 14:38
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden evleniyor

2006’da evlendiği ’den 2012’de boşanmıştı. Sonra oyuncu Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçen Mayıs’ta ayrıldı. Ayrılığın ardından Bilginer eski eşi Nur Yengil ile Miami'ye tatile gitti.

geçtiğimiz Haziran ayında eski eşi ve kızları Nazlı ile Amerika'ya tatile gitti. Beş yıl önce boşanan çiftin aşkı Miami'de yeniden alevlendi.



BİLGİNER ESKİ EŞİNDEN 'EVET' YANITINI ALDI

Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye yeniden evlilik teklifi etti. 'Evet' cevabı aldı. Aşkın Nur Yengi tatilden önce eski eşinin evlilik teklif ederken hediye ettiği 300 bin liralık tektaşı takmıştı. Çift İstanbul'a döndükten sonra Bodrum'da kısa bir tatil yapacak. Ardından Londra'daki evlerine gidecekler.

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Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden evleniyor
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