Deniz Akkaya kaleyi içten fethetti

ANNE RESMİYETİ KORUDU

Müstakbel kayınvalidesi Ergül Hanım'ın gözüne girmek için de ona iltifatlar yağdıran Akkaya, "Çok tatlısınız" diye yazdı. Oğluyla lezzetli bir akşam yemeği yiyen anne Şeynova, bu yorumla iyice keyiflendi. Gökmen Şeynova, sevgilisinin bu yorumuna kedi emojisiyle karşılık verirken Deniz Akkaya ile sosyal medyada henüz takipleşmeyen anne Şeynova ise her kayınvalide gibi resmi davranıp hiçbir yorumda bulunmadı. Bugüne kadar Hacı Sabancı, Alican Ulusoy ve kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin gibi sosyetenin ünlü çapkınlarıyla birlikte olan Akkaya'nın Gökmen Şeynova'yla yaşadığı 2 aylık aşk ise "Deniz, sosyeteyi seviyor"