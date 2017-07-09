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kaleyi içten fethetti

Giriş Tarihi: 9.7.2017 12:44 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 13:02
Deniz Akkaya kaleyi içten fethetti

, kaleyi içten fethediyor. ile yeni bir aşka yelken açan güzel model, müstakbel kayınvalidesi Ergül Şeynova’ya da iltifatlar yağdırıyor.

Aradığı mutluluğu tekstilci 'da bulan , uyanık gelin çıktı. İşleri dolayısıyla önceki gün Antalya'ya giden eski manken, aşkından ayrı düştü. Sosyetik işadamı da annesi Ergül Şeynova'yla İstanbul'da akşam yemeğine çıktı. Annesiyle yemekten fotoğraf paylaşan Şeynova'nın bu karesini sevgilisi Deniz Akkaya hemen beğendi.
ANNE RESMİYETİ KORUDU
Müstakbel kayınvalidesi Ergül Hanım'ın gözüne girmek için de ona iltifatlar yağdıran Akkaya, "Çok tatlısınız" diye yazdı. Oğluyla lezzetli bir akşam yemeği yiyen anne Şeynova, bu yorumla iyice keyiflendi. Gökmen Şeynova, sevgilisinin bu yorumuna kedi emojisiyle karşılık verirken Deniz Akkaya ile sosyal medyada henüz takipleşmeyen anne Şeynova ise her kayınvalide gibi resmi davranıp hiçbir yorumda bulunmadı. Bugüne kadar Hacı Sabancı, Alican Ulusoy ve kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin gibi sosyetenin ünlü çapkınlarıyla birlikte olan Akkaya'nın Gökmen Şeynova'yla yaşadığı 2 aylık aşk ise "Deniz, sosyeteyi seviyor"

Geçtiğimiz ay Gökmen Şeynova'yla Yunanistan'da ortak arkadaşlarıyla tatil yapan Deniz Akkaya, iş için Antalya'ya gidince aşkı da annesi Ergül Hanım'la vakit geçirdi. 'Çok tatlısınız' diye yazan Akkaya, 'Kaleyi içten fethetti' dedirtti.

Kaynak: Takvim
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Deniz Akkaya kaleyi içten fethetti
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