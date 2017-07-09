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‘Söylersem Seren çıldırır’

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017
‘Söylersem Seren çıldırır’
Ünlü şarkıcı , önceki gece Bodrum Ampersan'da sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cengiz İmren'e eski eşi Seren Serengil soruldu. İmren, eski eşi hakkında, "Seren vefalı bir kadındır. Benim için çok koşturdu, elinden geleni yaptı. Seren benim için her zaman değerlidir ve kendisini severim" dedi. "Hayatınızda bir aşk var mı?" sorusuna ise esprili bir dille cevap veren İmren, "Şimdi aşk var dersem Seren çıldırır" dedi. Ardından sahneye çıkan İmren, sevilen şarkılarını seslendirdi.
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‘Söylersem Seren çıldırır’
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