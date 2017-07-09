Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sponsorum sağolsun

Giriş Tarihi: 9.7.2017
Sponsorum sağolsun
Arda Turan, önceki akşam Etiler Papermoon çıkışı son model Aston Martin DB 11 model aracıyla görüntülendi. Turan, "Yeni mi?" sorusuna "Evet ama sponsorumun hediyesi" cevabını verdi.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sponsorum sağolsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz