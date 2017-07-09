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'dan seyircilerin gözü önünde 'e ilan-ı aşk!

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 11:18 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 11:49
Tarkan'dan seyircilerin gözü önünde Pınar Dilek'e ilan-ı aşk!

Yeni albümüyle yıla damgasını vuran , Harbiye'de müthiş bir konser verdi. Konserde ilginç bir an yaşandı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Sahnesi'nde müthiş bir konser veren adeta izleyenleri coşturdu. Büyük bir kesimin izlediği Tarkan sahne şovlarıyla gönüllerde bir kez daha yer edindi.

MEGASTAR'DAN EŞİNE DUYGU DOLU SÖZLER

Konsere bir olay damga vurdu. Tarkan, konser sırasında bir anda ön sırada oturan eşinin önünde diz çöktü. Eşinin önünde diz çökerek ona ilan-ı aşk etti. Can pınarım diye söze başlayan Tarkan, eşine duygu dolu sözler söyledi. Karısının önünde diz çökerek elini öpen Tarkan, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 'Şimdi herkes sevdiğine sarılsın' diyerek o duyguyu izleyenlere de yaşattı.

TARKAN'IN EŞİ PINAR DİLEK BEBEK Mİ BEKLİYOR?

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Tarkan'dan seyircilerin gözü önünde Pınar Dilek'e ilan-ı aşk!
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