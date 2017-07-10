Bez Bebek'in Yağmur'unu görenler tanıyamıyor

Bir dönem televizyonlarına damga vuran 'Bez Bebek' dizisinin 2001 doğumlu çocuk oyuncusu Yağmur'u Asena Keskinci genç kız oldu. Asena'nın çocukluğuna hiç benzememesi dikkatlerden kaçmadı.







SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kızıl saçlarıyla ve sempatik rolüyle bütün dikkatleri üzerine çeken Keskinci, şimdi 16 yaşında bir genç kız oldu. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Asena Keskinci, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.







Büyük bir beğeniyle izlenen dizide Oya Aydoğan, Evrim Akın, Tan Sağtürk, Sevinç Aktansel, Ege Tanman, Şükran Ovalı, Hazal Şenel gibi isimler rol alıyordu.











