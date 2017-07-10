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sını falından mı çaldı?

Giriş Tarihi: 10.7.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 14:35
İrem Derici şarkısını sakız falından mı çaldı?

Son dönemin çok konuşulan cılarından , yaz aylarının başında çıkardığı ‘’ şarkısıyla listelerde hızlı bir giriş yapmıştı.Derici’nin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan eserinin sözleri bir markasının paketlerine yazdırdığı maniden oluştuğu ortaya çıktı!

?TEKTAŞ FALDAN ÇIKTI!

Akşam'da yer alan habere göre; ' sının girişinde yer "Yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük, bir gün kapımı çalacak, elinde tektaş bir yüzük" sözleri ünlü bir markasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü paketlerinde yer alıyor. 'nin konuya yönelik nasıl bir yorum yapacağı merak konusu oldu.

"TEKTAŞIMI SATTIM 'TEKTAŞ' ALDIM"

İrem Derici geçtiğimiz aylarda başından geçe hikayeyi anlatarak şöyle konuşmuştu; "Beş yıl önce kendime bir tektaş almıştım. Birkaç arkadaşım benimle dalga geçince bütün hevesim kaçtı ve yüzüğü sakladım. Geçenlerde bir arkadaş bana yeni bir parça ile geldi. Adını sorduğumda 'Tektaş' dedi. Aklıma sakladığım yüzük geldi. Yüzüğü buldum, gidip sattım ve o parayla şarkıyı satın aldım. İlginç değil mi? Tek taşı sattım, 'Tektaş'ı aldım."

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İrem Derici şarkısını sakız falından mı çaldı?
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