İrem Derici şarkısını sakız falından mı çaldı?

?TEKTAŞ FALDAN ÇIKTI!



Akşam'da yer alan habere göre; Tektaş' şarkısının girişinde yer "Yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük, bir gün kapımı çalacak, elinde tektaş bir yüzük" sözleri ünlü bir sakız markasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü paketlerinde yer alıyor. İrem Derici'nin konuya yönelik nasıl bir yorum yapacağı merak konusu oldu.



"TEKTAŞIMI SATTIM 'TEKTAŞ' ALDIM"



İrem Derici geçtiğimiz aylarda başından geçe hikayeyi anlatarak şöyle konuşmuştu; "Beş yıl önce kendime bir tektaş almıştım. Birkaç arkadaşım benimle dalga geçince bütün hevesim kaçtı ve yüzüğü sakladım. Geçenlerde bir arkadaş bana yeni bir parça ile geldi. Adını sorduğumda 'Tektaş' dedi. Aklıma sakladığım yüzük geldi. Yüzüğü buldum, gidip sattım ve o parayla şarkıyı satın aldım. İlginç değil mi? Tek taşı sattım, 'Tektaş'ı aldım."





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