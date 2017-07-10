Modacı Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 10.7.2017 13:40Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 13:41
Jüri koltuğuna oturduğu stil yarışmasından ayrılan ünlü modacı Nur Yerlitaş, Bodrum tatili sırasında dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'da tatil yapan modacı Nur Yerlitaş, dün gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Nur Yerlitaş'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Yerlitaş, zatürre oldu. Şu an Bodrum'da bir hastanede yatan Nur Yerlitaş'ın müşahide altında olduğu öğrenildi. Ünlü modacının sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.