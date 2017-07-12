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- ikilisinden aile komedisi

Giriş Tarihi: 12.7.2017
Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinden aile komedisi
Birlikte oynadıkları dört filmde toplam 15 milyon 900 bin seyirciye ulaşan - ikilisi, gelecek yıl beşinci filmleriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Ailecek Şaşkınız' isimli film; 7'den 70'e herkesin izleyebileceği sıcak bir aile komedisi olacak. Kural ve Cemcir'in başrollerini oynayacağı filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
Bursa'da çekilecek olan filmde, ikiliye Saadet Işıl Aksoy ve Cengiz Bozkurt da eşlik edecek. Filmin 2 Mart'ta vizyona girmesi planlanıyor.
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Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinden aile komedisi
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