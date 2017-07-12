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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sonunda dayanamadı! Ünlü sanatçının Etiler Şamdan'da kiracısı olan merhum işletmeci Mehmet Tuna'nın kızı Deniz Tuna; geçtiğimiz günlerde Instagram'da, Seda Sayan, avukatı Altın Mimir ve oğullarını hedef alan şoke edici ve ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptı. Tuna, paylaşımlarının altına 'Babamın katili bu kadın' yazdı. Ayrıca Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin için ağır sözler sarf etti. Bu hakaretlere daha fazla dayanamayan Seda Sayan, Deniz Tuna hakkında manevi dava ve ceza davası açtı. Konuyla ilgili GÜNAYDIN'a konuşan ünlü sanatçı, şöyle dedi: "Mehmet Tuna'nın öldüğünü duyduğum an, ona hakkımı helal ettim. Bu olay karşısında ise şunu söyleyeceğim: 'Yel kayadan ancak toz alır.' Benimki de o hesap." Seda Sayan'ın yanı sıra oğlu Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin ve avukatı Altın Mimir de Deniz Tuna hakkında dava açtı.SedaSayan'ın avukatı Altın Mimir, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Seda Sayan, beş sene boyunca normalden daha az kira aldı. Son bir sene hiç kira alamadı. Bu olaylardan sonra biz hukuken adaletin verdiği kararı icra ettik. Daha sonra Mehmet Tuna vefat etti. Bizim ne günahımız var? Çoluk çocuğumuza yapılan bu yorumlar korkunç ötesi. Dava şu anda savcılık soruşturmasında, süreci takip edeceğiz."