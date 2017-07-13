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'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı

Giriş Tarihi: 13.7.2017 10:20 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 11:00
Adriana Lima'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı

Yaşadıkları sürpriz aşkla çok konuşulan dünyaca ünlü Brezilyalı top model ve yazar 'nın aşk tatili devam ediyor. Dün akşam yemeği için kaldığı villadan dışarı çıkan Lima'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sürpriz bir ilişkiye başlayan Brezilyalı top model (36) ile yazar (35), 3 gündür Bodrum'da baş başa romantik tatil yapıyor. Gümüşlük mahallesinde bir villada kalan çift gün boyu dışarı çıkmıyor. Kaldıkları villadan ilk kez akşam yemeği için dışarıya çıkan çift gazeteciler tarafından görüntülendi. Makyajsız ve oldukça bakımsız görünen Lima görenleri şaşkına çevirdi. Her daim bakımlı ve makyajlı görmeye aşılık olduğumuz top model 'sıfır makyajla' bu defa 'yok artık' dedirtti. Gece boyunca etrafa gülücükler saçan Lima sevgilisinin elini bir an bile bırakmadı.

DENİZ SEKİ İLE TANIŞTI

Lima, gittikleri restoranda Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman ile karşılaştı, çiftke birlikte fotoğraf çektirdi. Oldukça samimi olan Deniz Seki ve Adriana Lima bir birlerine sarıldı. Restrona çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seki "Bu reklam değil arkadaşlar gerçekten aşık. Ben inanmıyorum reklam olduğuna" dedi.

İşte Adriana Lima'nın makyajsız hali...








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Adriana Lima'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı
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