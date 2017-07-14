Hatice Şendil'in babası son yolcuğuna uğurlandı

Antalya'da oturan, oyuncu Hatice Şendil'in babası Nevzat Şendil önceki gün öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, iddiaya göre B.D. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Nevzat Şendil, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şendil, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.





ŞENDİL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Nevzat Şendil için dün Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Muratpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Şendil'in oyuncu kızı Hatice Şendil, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şendil'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hatice Şendil'in gazetecilerin görüntü almaması için tören boyunca kalabalığın arasından çıkmaması dikkati çekti.













HATİCE ŞENDİL'İN BABASI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ