Plajlarından kovuldular!

BUGÜN NELER OLDU

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'e büyük şok! Açıkgöz Kardeşler, önceki gün, ortağı oldukları Bodrum'daki La Plaj'a gitti. Kapıda güvenlik görevlileri tarafından durdurulan iki kardeşin içeriye girmesine izin verilmedi.Kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle mülk sahibi tarafından içeriye girmelerine izin verilmeyen Hadise ve Hülya Açıkgöz, evlerine döndü. Bir süre sonra mekana tekrar gelen Hülya Açıkgöz, şahsi eşyalarını ve pos makinesini teslim aldı.Hülya Açıkgöz, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada, mülk sahibiyle bir süredir maddi konularda sorun yaşadıklarını belirtip ekledi: "Dün itibariyle ortaklığımız bitti, La Plaj ile hiçbir bağımız kalmadı."