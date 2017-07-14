Yavuz Bingöl: 'O karanlık geceyi şehitlerimizin şehadeti aydınlattı'

Türkiye'nin en özel seslerinden Yavuz Bingöl, 15 Temmuz'un yıldönümünde Akşam Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümündeyiz. 15 Temmuz sizin hayatınızda nasıl bir iz bıraktı?



Benim kuşağımda olan insanlar darbelerle büyümüş insanlardır. Darbe dönemlerinde halk sokağa çıkmaz sindirilir. Demokrasi ve özgürlükler yok sayılır. İnsan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı dönemlerdir darbe yılları. Ama 15 Temmuz bir milletin darbeye karşı direniş öyküsüdür. Kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz karanlık ve namussuz bir gecedir. Bu karanlık geceyi aydınlatan bombalar değil şehitlerimizin şahadeti olmuştur. Bu vatan ve bu millet başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere şehitlerimize ve gazilerimize darbeye karşı duran herkese, basınından muhalefet parti liderlerine kadar herkese minnettardır. Bu ülkede artık darbelerin karşısında koca bir millet var. 250 şehidimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum, ruhların şad olsun.. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu vatan ve bu millet onları asla unutmayacak.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYALIM"

Geçen sene 15 Temmuz şehitlerimiz için Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile özel bir klip hazırlamıştınız. Bu sene de böyle bir projeniz var mı?

Sürprizler olabilir, bizi izlemeye devam edin.

Darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bu tip dönemlerde belki mağduriyetler de oluşuyor ama 50 yıldır devletin bütün kılcal damarlarına sızmış bu hainleri devletten ayıklamak zaman alacaktır. Herkesin daha dikkatli ve sabırla bu süreci izlemesi gözlemesi ve katkıda bulunması lazım. Herkesin bu sürece köstek değil yardımcı olması lazım.





"SÖMÜRÜYE TEK KARŞI DURAN ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanımızın gurbetçilerle buluşmasına izin vermeyen Almanya'da FETÖ'cüler elini kolunu sallayarak geziyor.

Batı'nın bu tavrı ilk değil. Seversiniz ya da sevmezsiniz devletin başının yani cumhurbaşkanımızı bu mücadelede yalnız bırakmamak desteklemek gerektiğine inanıyorum. Batılı devletlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza takındığı bu tavır ekonomik operasyon ve kendi çıkarlarını korumaktan başka bir şey değildir. Dünyadaki bu sömürü düzenine ve adaletsizliğe karşı duran tek lider Sayın Erdoğan'dır.

"GENLERİMİZDE YARDIMLAŞMA VAR"

Sanatçıları yaşadığı çağın şahitleri olarak nitelendiriyorsunuz. Suriye ve Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar karşısında neler hissediyorsunuz?

600 yıl boyunca bütün din ve etnik kimliklerden oluşan imparatorlukta kardeşçe yaşamış bir ecdadın torunlarıyız. Burnumuzun dibindeki acıları görmezden gelemeyiz. Bu yüzden ülkemizde misafir olanlar bizim kardeşlerimiz. Bu yardımlaşma ve dayanışma ruhu bizim genetik yapımızda vardır. Cumhurbaşkanımızın Ortadoğu ile ilgili söylemlerinianlamak gerekiyor. Son dönemlerde Suriyeli kardeşlerimize yapılan saldırıları da doğru bulmuyorum.

Anadolu'nun kültürel yapısını göstermesi açısından da son derece önemli bir araç türküler. Anadolu'yu bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir ucu Ahmet Yesevi'ye diğer ucu Aşık Veysel'e uzanan 3 bin yıllık kadim Anadolu tarihi yüzlerce ozanımıza ev sahipliği yapmıştır. Düşünün ki bin yıl önce söylenmiş bir türkü; bugün hala gözümüzü yaşartıyorsa burnumuzun kemiğini sızlatıyorsa Anadolu'nun halk kültürü sayesindedir. Bu yüzden türküler ve ozanlar yüzyıllardır samimiyetini korumaya devam ediyor.





"ETKİLEMİYORSA TÜRKÜYÜ OKUMAM"

Bir röportajınızda derin türküler söylediğinizi belirtmiştiniz. Seslendirdiğiniz türküleri seçerken en neye dikkat ediyorsunuz?

Beni etkilemeyen hiçbir türküyü okumadım bugüne kadar. Ama her türkünün kendi içinde bir etkisi vardır. Beni etkileyen türkü dinleyeni de etkiler. Gerçeğinden yola çıkarak repertuvarımı hep böyle

seçer, buna dikkat ederim.

"HER ALAN BİRBİRİNİ BESLER"

Çok yönlü bir sanatçısınız. Müzisyen kimliğinizin yanı sıra oyunculukta yapıyorsunuz. Bu durum müzik kariyerinizi sizce nasıl etkiledi?

Müzik kariyerimi etkileyen şeyler değil birbirini besleyen alanlar.

ÜNLÜLER YENİKAPI RUHUNDA BULUSTU!

Magazin dünyasının ünlü isimleri hain darbe girişiminin ardından birlik mesajları yayımladı.

Sanat dünyasının önde gelen isimleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında birlik, beraberlik ve anma mesajları yayımladı. Aralarında Ahmet Selçuk İlkan, Altay, Berdan Mardini, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Orhan Gencebay, Sami Özer, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Ümit Besen ve Muazzez Ersoy'un bulunduğu sanat dünyasının önde gelen isimleri mesajlarında 15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlık destanına değinirken, milletin sarsılmaz iradesiyle yazdığı başarı öyküsünü bir kez daha hatırlatarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"HAİNLERİ İNSANA ÇEVİRECEĞİZ"

Sosyal medyada geniş yer bulan 15 Temmuz mesajlarına ünlüler de katıldı. Yenikapı'daki birlik mitingine de katılan İbrahim Tatlıses profil resmini '15 Temmuz' yaparken altına şu notu yazdı: 15 Temmuz'u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin! Bunun bilincindeki bu MİLLET'i durduramayacaksınız. Türkiye'nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 Temmuz'u unutturamazsınız, bu ülke her şeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek!!! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak...!!!

"UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ!"

Sinan Akçıl Instagram hesabını 15 Temmuz yazılı bir görsel yaparken Demet Akalın ise acı günü unutmayacağını ve o gün sahne almayacağını duyurdu. Alişan ise 'Unutmadık, unutmayacağız' notuyla profilini değiştirdi.