‘Karanlığın içinde ‘Allah’ım bizi kurtar’ çığlıklarını duyuyordum’

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece cezaevinde bulunan Deniz Seki, GÜNAYDIN'a duygularını anlattı: "15 Temmuz'u kapalı bir yerde yüreğim kan ağlayarak, elimden hiçbir şey gelememesinin üzüntüsüyle yaşadım. 15 Temmuz, kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen tüm şehitlere selam olsun; daima dualarımdalar." Seki, 'Mutluluğa Söz Verdim' adlı kitabında da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına yer verdi. 'Darbe girişimine dört duvar arasında tanık olmak' başlıklı bölümden dikkat çekici noktalar şöyle: