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İşte 'in babası

Giriş Tarihi: 17.7.2017 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 16:41
İşte Burak Özçivit'in babası

Geçtiğimiz Mart ayında nişanlanan ve 29 Haziran'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda hayatını meslektaşı ile birleştiren yakışıklı oyuncu balayından gelir gelmez çalışmaya başladı.

3 yıldır birlikte olduğu ile 29 Haziran'da İstanbul'da nikah masasına oturan çıktıkları balayı tatilinden döner dönmez soluğu sette aldı. Bir süredir çekimler için Çanakkale'de bulunan Burak Özçivit, 2 filminin setinden rol arkadaşları ve babası ile fotoğrafını paylaştı.



ÖZÇİVİT'İN BABASI FİLMDE Mİ ROL ALACAK?

Fotoğrafın altına babası ile ilgili bir not yazan Burak Özçivit kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafa 'Baba oğul çalışmaca, kadro tamam' notunu düşen Burak Özçivit, akıllara filmin kadrosuna babası da mı dahil oldu sorusunu getirdi.

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İşte Burak Özçivit'in babası
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