İşte Burak Özçivit'in babası

3 yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen ile 29 Haziran'da İstanbul'da nikah masasına oturan Burak Özçivit çıktıkları balayı tatilinden döner dönmez soluğu sette aldı. Bir süredir çekimler için Çanakkale'de bulunan Burak Özçivit, Kardeşim Benim 2 filminin setinden rol arkadaşları ve babası ile fotoğrafını paylaştı.







ÖZÇİVİT'İN BABASI FİLMDE Mİ ROL ALACAK?



Fotoğrafın altına babası ile ilgili bir not yazan Burak Özçivit kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafa 'Baba oğul çalışmaca, kadro tamam' notunu düşen Burak Özçivit, akıllara filmin kadrosuna babası da mı dahil oldu sorusunu getirdi.

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