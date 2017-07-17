Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen tahliye oldu

Kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün
ile görüntüleyen gazetecileri yağmaladığı iddiasıyla tutuklanan işletmeci Umut Evirgen
ve korumaları hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Duruşmada Evirgen ile birlikte tutuklanan 2 çalışanına da tahliye kararı çıktı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul'da oyuncu Tuba Büyüküstün ile kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine korumalarını salarak silah zoruyla makinelerini aldıran Umut Evirgen ve korumaları tutuklandı. Aralarındaki aşk dedikodularına sessiz kalan ikiliyi, Emirgan'daki La Boom adlı mekanın önünde gören Takvim gazetesi muhabiri Aydın Hamza ve Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Bayrak baş başa fotoğraflarını çekti. İddialara göre; fotoğraflandıklarını fark eden Büyüküstün ve Umut Evirgen'in korumaları muhabirlerin peşine düşerek silahla makinelerini aldı. Muhabirlerin şikayeti üzerine Ümit Evirgen ve korumaları A.F.B. ve D.A. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen
üç şüpheli 'Nitelikli Yağma' suçundan dolayı tutuklandı.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN SEVGİLİSİ UMUT EVİRGEN TUTUKLANDI
TUBA BÜYÜKÜSTÜN YURT DIŞINA KAÇMA PLANI YAPIYOR