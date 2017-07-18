Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'le dünya evine giren Burak Özçivit, balayından döner dönmez soluğu sette almıştı. Bir süredir çekimler için Çanakkale'de bulunan Burak Özçivit, Kardeşim Benim 2 filminin setinden rol arkadaşları ve babası ile fotoğrafını paylaştı.

"BABA OĞUL ÇALIŞMACA"

Fotoğrafın altına babası ile ilgili bir not yazan Burak Özçivit kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafa "Baba oğul çalışmaca, kadro tamam" notunu düşen Burak Özçivit, akıllara filmin kadrosuna babası da mı dahil oldu sorusunu getirdi.