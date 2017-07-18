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'ten kafa karıştıran paylaşım

Giriş Tarihi: 18.7.2017 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 16:26
Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım

, "" filminin setinde babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı "Baba oğul çalışmaca" notuyla paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'le dünya evine giren , balayından döner dönmez soluğu sette almıştı. Bir süredir çekimler için Çanakkale'de bulunan Burak Özçivit, filminin setinden rol arkadaşları ve babası ile fotoğrafını paylaştı.

"BABA OĞUL ÇALIŞMACA"

Fotoğrafın altına babası ile ilgili bir not yazan Burak Özçivit kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafa "Baba oğul çalışmaca, kadro tamam" notunu düşen Burak Özçivit, akıllara filmin kadrosuna babası da mı dahil oldu sorusunu getirdi.

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Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım
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