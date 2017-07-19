Efsane ikili yıllar sonra aynı karede

Filmleriyle Türk sinema tarihinde derin izler bırakan Yavuz Turgul
ile usta oyuncu Şener Şen
'i tekrar bir araya getiren 'Yol Ayrımı
' filmi, 10 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor. Yapımını TMC, yapımcılığını ise Erol Avcı'nın üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın yaptığı 'Yol Ayrımı', 100 kişilik ekibin sekiz haftalık emeğiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmde 'Mazhar Kozanlı'yı canlandıran Şener Şen'e; Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.
Son çekim gününda 'Yol Ayrımı' ekibi, hep birlikte poz verdi.
'Yol Ayrımı' ekibi çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi.