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Barış tatiline çıktılar

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017
Barış tatiline çıktılar

2012 yılında boşanan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş yeniden birlikte. Geçtiğimiz haftalarda Bağdat Caddesi’nde bir gelinlikçiden çıkarken görüntülenen ikili, yakında bir kez daha nikah masasına oturacak

Büyükada'da gerçekleşen bir düğünle 2008 yılında evlenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, dört yıl sonra evliliklerini noktalamıştı. Kısa süre önce barışan Özçelik ile Pektaş, yeniden bir araya gelmelerini ailece çıktıkları tatilde kutladı. Oğulları Murathan'ı da yanlarına alan çift, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye gitti. Beş yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili, düğün öncesi hem enerji depoladı, hem de gezdi. Çift, dönüşte de doğal ürünler satan mağazaları gezip alışveriş yaptı. Zeytinyağı satan bir mağazaya uğrayan ünlü çift, mekanın bahçesinde kahvaltı da yaptı. Mekan sahipleri, ikiliyle yakından ilgilenirken, Pektaş ile Özçelik mekan çalışanlarıyla uzun süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıllar sonra aşkı yeniden birbirlerinde bulan çift, mutlu bir aile tablosu çizdi. Gün boyu oğluyla yakından ilgilenen Uğur Pektaş, bir an olsun Murathan'ı yanından ayırmadı.
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Barış tatiline çıktılar
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