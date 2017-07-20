Son dakika! Harun Kolçak hayatını kaybetti

Harun Kolçak, akşam saatlerinde aniden fenalaştı. Kolçak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki pop müziği sanatçısı Harun Kolçak prostat kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

HARUN KOLÇAK YOĞUN BAKIMDA

HARUN KOLÇAK'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA



Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Harun Kolçak'ın doktoru Oktar Asoğlu, ünlü sanatçının prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ise, Kolçak'ın cenaze namazının Cuma namazına müteakiben Teşvikiye Camii'nde kılınacağını, Gemlik'te defnedileceğini belirtti. Hastaneye gelen ilk sanatçı, Çelik oldu.



Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle iki gün önce Maslak'taki özel bir hastaneye gelen ve tedavisine hastanede devam edilen ses sanatçısı Harun Kolçak, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye gelen yakınlarından prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ve doktoru Oktar Asoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı. Hastaneye gelenler arasında ünlü sanatçı Çelik de vardı.

Doktor Asoğlu ise, ünlü sanatçının tedavi gördüğü prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği yaşadığını ve bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.



"O HERKESİN DOSTUYDU"



Öte yandan, vefat haberinin ardından hastaneye gelenler arasında Kolçak'ın yakın dostu, sanatçı Çelik de vardı. Çelik Erişçi de basın mensuplarına bir açıklama yaptı ve Kolçak'ın herkesin dostu olduğunu ve vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Çok güzel şarkılar yapmış, güzelliklerle dolu, zarif, naif bir arkadaşımızdı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. O herkesin dostuydu" dedi.

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Kolçak'ın arkadaşı Polat Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Harun Kolçak'ın cenazesi, cuma günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nden kalkacak, ikindi namazına Allah nasip ederse Bursa Gemlik'te, Gemlik Mezarlığı'na defnedilecek." dedi.

Sanatçı Çelik de Harun Kolçak'ın çok güzel şarkılar yapmış, naif, zarif bir müzisyen olduğunu belirterek, "Herkesin çok sevdiği bir müzisyen. Kaybettiğimiz için üzgünüz, bütün ülkenin başı sağolsun. Yaklaşık bir hafta, on gün önce görüşmüştük. Bundan önce bir kez daha hastaneye yatmıştı, o zaman görüşmüştük. Dün hastaneye gelmiş, bugün de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

1955 yılında İstanbul 'da dünyaya gelen Harun Kolçak sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur. 70 'li yıllarda Saint Benoit 'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak 'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına start vermiştir. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray'la başlamıştır. 1977 'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

KARİYERİ

Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yönelmiş, Aydın Esen, Neşet Ruacan, Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştır. O dönem Harun Kolçak, Onno Tunç 'tan orkestrasına katılması için teklif almıştır. 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası " Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması " ve Antalya " Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması " adlı şarkı yarışmalarında ödüller kazanmıştır.

1991 'de Onno Tunç ile ortak yaptığı " Gir Kanıma " albümü ile başarılı çıkış yakalayan Kolçak 'ın, albümlerinin çoğunda söz ve müziğin kendisine ait olması sanatçının kariyerinin güçlenmesine neden olmuştur. Kolçak, 2012 'de 'Yeniden Doğuyorum' adlı solo albüm piyasaya sunmuştur. Ekim 2013 itibariyle Harun Kolçak ve Rock Off isimli grup kurmuştu.

MÜZİK ALBÜMLERİ

Beni Affet (1991)

En Büyük Aşk (1993)

Yanımda Kal (1995)

Teslim Oldum (1998)

Yaşasın (2000)

Müzisyen (2006)

Yeniden Doğuyorum (2012)