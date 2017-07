‘Muzaffer’in sevilmemeye hiç tahammülü yok’

YİYİP

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi ' Kanatsız Kuşlar ', izleyenleri derinden etkileyen güçlü senaryosunun yanında usta oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Oynadığı sinema filmi ve dizilerle seyircilerin gönlünde taht kuran Fatih Al da dizinin ustalarından biri. Sanatçı ile dizide canlandırdığı 'Muzaffer' rolünü ve sanat yaşamını konuştuk...'Muzaffer' ilk bakışta, zengin bir ailenin güçlü ve otoriter temsilcisi olarak çıkıyor karşımıza. Hayatı boyunca çabalamış biri. Büyümek ve sahip olduklarını büyütmek uğruna var gücüyle mücadele etmiş. Bu mücadele sırasında kimse onu alkışlamamış, sırtını sıvazlamamış, ona destek olmamış. Her daim yalnız devam etmiş yoluna. Bizim seyrettiğimiz noktaya dişiyle tırnağıyla didinerek gelmiş yani. Şimdi vardığı noktayı bozmadan orada durmakta kararlı. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermiyor.Katılaşmış çünkü katılaştırılmış. Aslında onu sevsinler diye gözünün içine bakmış insanların. Ama ona zerre kadar sevgi göstermemiş bir üvey annenin hükmünde itilip kakılmış. Çocukluğu boyunca aradığını evliliğinde de bulamamış. Fakat bu iki dönemden de çok sevdiği iki kişi miras kalmış ona: Kardeşi 'Onur' ve oğlu 'Mert'. Onları sevmek ve onlar tarafından sevilmek, 'Muzaffer'in hep çalışmakla geçen hayatını süslemiş.Karşılık alabilirse gökten üç elma düşer, yeriz. Eğer karşılık alamazsa, o zaman taş yağar. Kolay seven bir adam değil 'Muzaffer'. Fakat bir kez oldu mu bu, sevdiği tarafından sevilmemeye hiç tahammülü yok. Belki 'Muzaffer'in hayatının akışını değiştirecek olan da budur. Sevmenin, o zamana kadar bilmediği başka türlü bir yolunu keşfedecek olabilir. Öyleyse epey zor günler geçireceği kesin.'Muzaffer', 'Nefise'nin dört çocuğu uğruna verdiği çabayı görebilecek kadar açarsa gözlerini, işte o zaman kabul edip etmeyeceğini değil, kabul edilip edilmeyeceğini düşünmeye başlayabilir.Koliba Film tarafından bana her şey detaylı bir biçimde anlatıldı ve benden neyi, nasıl yapmamın istendiği açıkça tarif edildi. Her şey bu kadar berrak olunca hiç tereddüt etmedim. Çünkü 'Muzaffer' daha önce oynamadığım türde bir rol ve bana kendimi deneyeceğim yeni bir imkan olarak sunuldu. Daha ne isteyeyim!Bana göre aşk, kişinin yaşadığı tek bir duygunun adı değil. Birçok duygunun, her kişide ona has türlü oranlarda birleşimine biz kolayca aşk diyoruz. Ama dediğimiz kadar kolay yaşayamıyoruz onu. Bir duygudan diğerine savruluyor, düşüyor, kalkıyor, gülüyor, ağlıyor, kızıyor, köpürüyor, susuyor, siniyor ve bütün bu yaşadıklarımızdan sonra nihayet baskın bir duygu öne çıktığında onu benimseyip çıkıyoruz işin içinden. Çünkü aşk, barındırdığı duygulardan herhangi birine dönüşebilir ve aşık olan bunun seçimini yapmaktan acizdir.Teklif var; değerlendiriyorum, değerlendiriliyorum. Şimdilik karara bağlamadık, zaman gösterecek. Fakat daha önce rol aldığım ve yakın zamanda gösterilmeyi bekleyen filmler var. Mesela Ümit Ünal'ın yazdığı ve yönettiği 'Sofra Sırları' bunlardan biri. Güzel bir hikayenin, daha da güzel bir filme nasıl dönüştürülebildiğine dair türlü ustalıkları görme şansım oldu o projede. Seyre çıkacağı günü heyecanla bekliyorum. Onun öncesinde, Güney Kıbrıs'ta çekilen 'Smuggling Hendrix' adlı bir yabancı yapımda rol aldım. Filmi Marios Piperides yazıp yönetti. Çok keyif alarak çalıştım. Daha öncesinde de Erkan Mumcu'nun yazdığı ve yönettiği bir filmde rol aldım. Hangisi, ne zaman gösterilecek, bilemiyorum.Uzaklarda Arama' filmi, her şey bir yana, Türkan Şoray ile yani sinemamızın Sultan'ı ile aynı seti paylaşmak gibi bir gurur yaşattı bana. Beklenenden ve az seyredilmiş olmasının projenin gücüyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Zira bir filmin seyrini yapımında yer alanların kalitesi belirlemiyor. Fakat sinema seansları belirliyor mesela. Ve, o seansları aylar öncesinden, daha filmi çekmeden alabilenler belirliyor.Benim için her uğraşoyunculuktan sonra gelir;fakat yine her uğraşoyunculuğumda paysahibidir. Sağ elimi solelimden çok daha iyi kullansamda, yine sol elimede ihtiyacım var. Müziğedair yapabildiklerim desol elimle yapabileceklerimgibi. Ve yani herhalde,'Müzisyenim' diyebilecekkadar becerikli değilim oalanda. Yine de, oyunculuğuma,hatta gündelikhayatıma katkısı muazzam.Adı üstünde işteözel yaşam; yani benimözel olduğum alan. Veöyle olduğumu kimseyeispatlamak ihtiyacıduymadıkça, o alanıkamunun seyrine açmakistemem. Öyle bir ihtiyaçduymadığım gibi, benimne yediğim içtiğim de pekmerak edilmiyor zaten.Nazar değmesin. Kendihalimde, yazıyor, çiziyor,çalıyor, söylüyor, çoğunukendime saklıyor, birazınıda derleyip toplayıp oynuyorum.Hepsi bu. Fakatmerak konusu ise; hayır,evli değilim ve hayır, çocuğumyok.