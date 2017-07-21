‘Ebru, eşimin parasının olmadığını bilse yüzüne bile bakmaz’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü manken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yeni sevgilisi Uğur Akkuş'la tatil yaparken görüntülenmiş, el ele güneşlenen ikilinin samimi halleri objektiflere yansımıştı. Ardından Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı. Şallı, bu gelişme üzerine önceki gün "Evli olduğunu biliyordum ama Uğur üç yıldır eşinden boşanmaya çalışıyor, zaten evlerini de ayırmışlardı" diye açıklama yapmıştı. Yaşananların ardından şimdi de gözler, aldatılan eş Gonca Akkuş'a çevrildi. Karnındaki iki aylık bebeğini aldırmak zorunda kaldığını açıklayan Akkuş'a GÜNAYDIN ulaştı.Bu olay karşısında şoke olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, yaşadıklarını hasta yatağında anlattı: "Hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim. Eşimin kişisel sorunları var. Boşanma davası diye bir şey söz konusu değil. Bir dava varsa, o da darp davasıdır; onu da ben açtım. Eşim benden çocuk istiyordu. Hamile olduğumu bilmiyordu ama bu planlı bir hamilelikti, yani hamile kalma ihtimalimi biliyordu. Daha önce yedi aylık bir erkek, altı aylık bir kız çocuğumuz hamilelik sürecinde vefat etti. Onların ceninlerini eşim gömdü. Biz böyle duygusal bir evlilik süreci geçirdik. Eşim bu konuda çok hassastır; sürekli çocuklarımızın mezarına gider." Hayatının hiçbir sürecinde bu kadar kötü olmadığını açıklayan Akkuş, sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Daha önce yaptığım açıklamalar yüzünden pişman oldum, böyle gündeme gelmek istemezdim. Hamile olduğumu söylediğim için de pişmanım. Olayı öğrendikten sonra kullandığım ilaçlar yüzünden bebeğimi zorunlu olarak aldırmam gerekti. Çocuk aldırmak yasak ama ben mecbur kaldım. Bu haber gazetelerde çıkınca operasyonu gerçekleştirdiğim klinikle sorun yaşadım."Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Derin Akkuş, reklam yaptığı yönündeki iddialar için de konuştu: "Tasavvuf edebiyatı master'ı yapıyorum Üsküdar Üniversitesi'nde. Herhangi bir işim yok. Eşimle birlikte ortak gelirlerimiz var. Reklam gibi bir amacım olamaz çünkü benim bunu kullanacak bir mecram ya da mesleğim yok. Bu saatten sonra Uğur geri gelse de evliliğimiz bitti. Aşk zaten yoktu" dedi. Eşinin Bodrum tatiline kendisinin verdiği parayla çıktığını belirten Akkuş, sözlerine şöyle devam etti: "Bence Ebru Şallı eşimin mal varlığı için onunla birlikte. Parası olmasa onun yüzüne bile bakmaz. Ancak ne yazık ki Uğur'un malvarlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında. Parasını hiçbir şekilde kullanamıyor. Hatta Bodrum'a gitmeden önce benden para istedi. Eşi olduğum için kendi hesabımdan ona yüklü bir miktar para yolladım. Ne acı ki o parayla gidip tekne kiralayıp Ebru Şallı ile o pozları verdi."