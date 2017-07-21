BUGÜN NELER OLDU

Ruhi Sarı, üç farklı sinema filmi ile izleyici ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Setten sete koşan Sarı, yoğun temponun kendisini zinde tuttuğunu belirterek farklı rolleri canlandırmanın büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Sarı, şöyle konuştu: "Canavar Gibi'deki 'Dr. Frankeştayn', ölüyü tekrar dirilten bir adam. Sıra dışı bir rol. 'Benzersiz'deki rolümde çok farklı. Hatta sürprizli bir rol. Büyük katliam yapan bir adamı oynuyorum, finalde tabii büyük sürprizler var." Sanatçı; "Rolden role geçerken çok eğleniyorum. Birçok insanı cebinde barındırmak gibi bir şey bu" dedi. Sarı, sonbaharda vizyona girmesi planlanan üç farklı filmde kâh janti delikanlı, kah bilim adamı, kah ağır abi olarak izleyiciyi şaşırtacak.