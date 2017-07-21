CHP’li Belediyeden 15 Temmuz linci

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Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu Belediyesi'nden skandal karar! CHP'li belediye, 10 Ağustos Hayrabolu Festivali'nde konser vermesi için anlaştığı Sinan Akçıl'ın sözleşmesini iptal edip Simge Sağın'la anlaştı. Akçıl, kararın tamamen siyasi olduğunu açıklayıp CHP'li belediyeyi suçladı: "Sebep çok ama çok ilginç; 15 Temmuz videosu ile bayrağımın ve halkımın yanında olmuş olmam. Bu zihniyetteki belediyeyi kınıyorum. Yaşasaydı eğer, Atatürk kendi demokratik ışığıyla böyle bir sansürlemeye ne derdi acaba?"Sinan Akçıl, pek çok sanatçı gibi 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösteren, şehitlere saygı duruşu niteliğinde bir video çekip şunları söylemişti: "15 Temmuz, kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen şehitlerimize selam Simge olsun."