Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ebru Şallı'ya tazminat davası

Giriş Tarihi: 22.7.2017 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.7.2017 14:28
Ebru Şallı'ya tazminat davası

Gonca Akkuş, 10 yıllık eşi Uğur Akkuş ile aşk yaşayan model Ebru Şallı'ya tazminat davası açıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şallı'ya tazminat davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz