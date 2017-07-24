Keşfedildiği mağazada klip çekti

Şarkıcı Hande Yener
, 'Hepsi Hit Vol 2' albümünün ikinci klibini 'Benden Sonra' adlı şarkısına çekti. Yener, klip için 17 yıl önce tezgahtarlık yaptığı mağazaya geri döndü. Çalıştığı mağazada Hülya Avşar
tarafından keşfedilen Yener, yıllar sonra aynı yere ünlü bir yıldız olarak dönmüş oldu. Tezgahtarlık yaparken kurduğu şarkıcı olma hayallerini gerçekleştiren Yener, eski günleri yad ettiği klibinde renkli görüntüler sergiledi. Sözü ve müziği Mert Ekren'e ait olan 'Benden Sonra' şarkısının klibini ABD'li Michael Garcia yönetti. Styling'ini Muzi Karaata'nın yaptığı klipte Ali Altamoda imzalı dört farklı kıyafet giyen Hande Yener, klipte adeta mini bir defile yaptı. Deniz Sonpoz'un objektifine poz veren Yener, sıra dışı stili ile yine göz kamaştırdı. Yoğun konser takviminden dolayı, 'Vay' ve 'Benden Sonra' şarkılarına bir hafta içinde klip çeken ünlü şarkıcının üçüncü klibinin de yayına hazır olduğu öğrenildi.
Hande Yener, yıllar önce Hülya Avşar tarafından keşfedilmişti.