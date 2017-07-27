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Ebru Şallı Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme

Giriş Tarihi: 27.7.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 15:21
Ebru Şallı Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme

Ebru Şallı ile aşk yaşayan Uğur Akkuş, eşi Gonca Akkuş için 4 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Ebru Şallı Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme
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