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Ebru Şallı Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme
Ebru Şallı Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 27.7.2017
15:15
Güncelleme Tarihi: 27.7.2017
15:21
Ebru Şallı ile aşk yaşayan Uğur Akkuş, eşi Gonca Akkuş için 4 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
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