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‘Nerede olursan ol, seni mutlaka bulurdum!

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017
‘Nerede olursan ol, seni mutlaka bulurdum!
atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu ünlü oyuncu ile Faslı eşi , geçtiğimiz günlerde romantik bir tatil yapma kararı aldı ve tanıştıkları yere gitti. Londra'da tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen, geçtiğimiz yıl ise görkemli bir törenle dünya evine giren çift, önceki gün Londra'da bir mekanda, baş başa romantik akşam yemeği yedi.

'İMANE BENİ M KADERİM'
Eşi İmane Elbani'ye olan aşkını her fırsatta dile getiren Murat Yıldırım, eşi hakkındaki duygularını yineleyerek şunları söyledi: "Yeniden doğmuş gibiyim, çok mutluyum. Artık sadece yüzüm değil, ruhum da gülüyor. Bunu başaran İmane için her gün Allah'a şükrediyorum. Londra'da karşılaşmasak onu dünyanın herhangi bir yerinde yine bulurdum çünkü daha önce de dedim; o benim kaderim."
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‘Nerede olursan ol, seni mutlaka bulurdum!
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